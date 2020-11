Tristan Bartolini crée une police de caractères épicène et remporte le Prix Art Humanité

Le Prix, créé en 2015 par la Croix-Rouge genevoise, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la HEAD – Genève récompense un projet qui allie, avec sensibilité et succès, élan artistique et engagement humanitaire.

Le Prix de l’édition 2020 a été remis à Tristan Bartolini, diplômé Bachelor en Communication visuelle 2020, pour sa réalisation « L’inclusif-ve ». Pour son travail de diplôme, il s’est intéressé à la faille de la définition du genre, à cette zone indéfinie qui se situe entre les deux extrêmes que sont le féminin et le masculin.

Partant du constat que notre alphabet ne permet pas d’exprimer tout le spectre du genre, Tristan a imaginé des signes qui permettraient de signifier cette inclusivité et cette diversité des possibles. Les nouveaux signes qu’il propose sont un mélange graphique des lettres qui composent les terminaisons masculine et féminine ; ils s’utilisent pour remplacer les terminaisons de certains mots genrés de notre langue. ” Ainsi avec l’inclusi­f-ve, il nous est permis de se définir en tant que Père, Fils, Parrain, mais surtout en tant que Femme “, conclut Tristan Bartolini.

Doté de 5 000 francs, le Prix était ouvert aux étudiantes et étudiants ayant accompli au moins quatre semestres à la HEAD – Genève, ainsi qu’aux titulaires d’un Bachelor ou Master datant de moins de cinq ans.